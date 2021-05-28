الرى: الانتهاء من تأهيل 1.741 كيلومتر من الترع والعمل على تنفيذ 5.363

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والتحول من نظم الرى بالغمر لنظم الرى الحديث.





واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه وفى ضوء حرص الدولة على التوسع فى التحول لنُظم الرى الحديث والتوسع فى المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى، فستقوم وزارة الموارد المائية والرى بالبدء فى تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقى الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية (كمرحلة أولى) بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لـ(122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (1.6) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه، على أن يتم استعاضة التكاليف من المنتفعين بتسهيلات ميسرة.

ووجه الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها فى تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالى.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.741 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5.363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1.122 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8.226 كيلومتر حتى تاريخه، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.