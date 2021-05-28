غدا.. انطلاق دورة اللغة العربية لأئمة أسيوط

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة الأوقاف، الدورة التدريبية فى مجال اللغة العربية بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بأسيوط، غدا السبت، ولمدة 3 أيام، لعدد 50 إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف أسـيوط.





جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة أسيوط من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة. للاطلاع على الأسماء من هنا

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