وزير القوى العاملة: تحويل 9 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن تحويل مستحقات نحو 519 عاملا مصريا لدى المؤسسة ممن غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 614 ألفاً و141 دولاراً، أى ما يعادل 9 ملايين و600 ألف جنيه مصرى تقريبا، مشيرا إلى أن المكتب يقوم تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة من هنا، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.



وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات