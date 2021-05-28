 الأكبر فى مصر والثانى بإفريقيا.. استاد العاصمة الإدارية منارة رياضية جديدة

جدة - نرمين السيد - ونشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا ترصد الأعمال الجارية فى استاد العاصمة الإدارية.

يذكر أن مصر استضافت خلال العام الماضى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وأنقذت الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فى ظل عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة الحدث.

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