الليلة.. الأهلى يتحدى نهضة بركان المغربى في مهمة "استعادة السوبر الأفريقي"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة "بتوقيت القاهرة" لمتابعة موقعة كأس السوبر الافريقى المقرر أن تجمع بين فريقي الأهلي ونهضة بركان المغربي، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات الاهلى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 8 مناسبات توج خلالها بـ6، يليه مازيمبي الكونغولي بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصري فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات كانت جميعها ناجحة.

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب فريق بيراميدز .

وتقام بطولة السوبر الأفريقي للعام الثالث على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الزمالك بطل الكونفيدرالية على حساب الترجي التونسي بطل دوري الأبطال بنتيجة 3-1.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الأفريقي ويعاونه المساعدين مواطنييه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبد الرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعد مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.

وترغب كتيبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى فى استعادة العروض الجميلة بجانب التتويج بالسوبر لاسيما بعدما استعاد المارد الاحمر القوة الضاربة بجاهزية نجمي الفريق حمدي فتحي وعلى معلول للمشاركة فى السوبر بعد غيابهما فترة طويلة للإصابة وكذلك جاهزية الثنائى أكرم توفيق وسعد سمير.

وحذر موسيماني، لاعبيه من صعوبة مباراة نهضة بركان المغربى، حيث طالب لاعبى المارد الأحمر بالتركيز على إحراز اللقب وعدم الاستهانة بالمنافس الذى يمر بظروف صعبة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن المباريات التى تمنح بطولة وتقام من مباراة واحدة على طريقة "اخطف واجرى" تحتمل حدوث المفاجآت، مما يتطلب تركيز واجتهاد من كل اللاعبين منذ انطلاق صافرة بداية اللقاء وحتى نهايته لضمان إسعاد الجماهير الأهلاوية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام نهضة بركان المغربى مكون من :"محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايى ومحمد شريف".

ونفذت التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الأفريقى بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطرى وسط اقبال رهيب من رابطة مشجعى الاهلى بقطرعلى دعم المارد الأحمر.

في المقابل فريق نهضة بركان يعيش وضعا صعبا بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية، رغم تولي بيدرو بيدو بنعلي قيادة الفريق مؤخرا، خلفا للمقال طارق السكتيوي، ويحتل نهضة بركان المركز التاسع بالدوري المغربي برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات وسجل 20 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، كما ودع الفريق منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم من دور المجموعات محتلات المركز الثالث، فيما لم يسبق لبطل المغرب التتويج بالسوبر الأفريقى.

ويرى بنعلي، في مباراة السوبر الأفريقي، فرصة من أجل استعادة الثقة ومصالحة جمهور الفريق البركاني، وعمل بنعلي على الجانب الذهني، لكن كأس السوبر الأفريقي فرصة لإعادة التوازن للاعبين، ونقطة انطلاق حقيقية للفريق.