/632774/ننشر-أسعار-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الجمعة-28-مايو

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية يومى الجمعة والسبت.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.63 جنيه للشراء 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس فيما تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.02%. يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.09%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.33%. ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.04%.

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