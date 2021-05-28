9.6 مليون جنيه.. القوى العاملة تعلن تحويل مستحقات العمالة المغادرة للأردن

/632776/96-مليون-جنيه-القوى-العاملة-تعلن-تحويل-مستحقات-العمالة-المغادرة-للأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان، استطاع تحويل القائمة الـ 37 من مستحقات الضمان الاجتماعي لحوالي 519 عاملًا مصريًا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 614 ألفاً و141 دولاراً، أي ما يعادل 9 ملايين و600 ألف جنيه مصري تقريبا.

ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

أسماء المستحقين للأموال

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن.

وناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء.

صرف المستحقات فورا

وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

القوى العاملة: تعيين 4442 شابا في الإسكندرية

وفي سياق آخر، أعلن سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4442 شاباً، منهم 27 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

ويأتي الأمر من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8 آلاف و 498 راغب عمل منهم 30 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 498 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

التفتيش في مجال السلامة

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 369 منشأة، دوري وحملات.

وأسفر عن تحرير 338 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 152 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إلي أن المديرية تلقت 136 شكوى جديدة.

بالإضافة إلى 105 شكاوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 141 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 87 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 100 شكوى تحت البحث.