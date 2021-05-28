/632773/موعد-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي

تترقب جماهير النادي الأهلي المواجهة المرتقبة مع نهضة بركان المغربي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ويبحث الكثير من عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة بين الأهلي ونهضة بركان في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد ضمن في نهائي السوبر الإفريقي ، في المواجهة التي يتم بثها عبر قنوات بي ان سبورت بشكل حصري وبتعليق جزائري للملعق حفيظ دراجي. تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا

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