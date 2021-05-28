/632775/على-معلول-في-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-نهضة-بركان

ينتظر عشاق كرة القدم داخل القارة السمراء مباراة كأس السوبر الإفريقي والتي تجمع النادي الأهلي مع نظيره نهضة بركان المغربي اليوم على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وينوي بيتسو موسيماني إجراء بعض التغييرات عن التشكيل الرسمي السابق أمام صن داونز خاصة في ظل رغبته على الإعتماد على الطريقة المعتادة للمارد الأحمر ومن المقرر أن تشهد المباراة مفاجأت من جانب المدير الفني للفريق بمشاركة على معلول بعد إعلان جاهزيته بشكل رسمي . تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف - بدر بانون – على معلول. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات– صلاح محسن. الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني قرر اصطحاب جميع بعثة النادي الأهلي فى جنوب إفريقيا لمواجهة نهضة بركان في قطر. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا

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