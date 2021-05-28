ضياء الدين داود: مصر لاعب أساسي في القضية الفلسطينية وليس وسيط.. وتتصل بأمننا القومي «فيديو»

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تحدث النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عند الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، والمتعلق بوقف إطلاق النار وتقديم الدعم اللازم خلال الفترة الماضية.

ضياء الدين داود فى ضيافة دوت الخليج

وقال النائب ضياء الدين داود، خلال حديثه فى الندوة التى عٌقدت فى موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل صلاح عزازى:" فلسطين قضية مركزية، باعتبار إنها تتعلق بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي كلًا لا يتجزأ، وعندما كنا نقول هذا منذ 10 أعوام ،كان يقال لنا "مصر أولا" وكأن تحقيق أمن مصر يكون بمعزل عن محيطها الإقليمي".

ضياء الدين داود: أحلم بفلسطين الكبرى من البحر للنهر

وتابع عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" أحلم بفلسطين الكبري من البحر إلى النهر، ولكني اتفهم أن كل نظام سياسي لديه ارتباطات دولية، ولكن أحلم بتحرير كامل للأراضي العربية فى الجولان والإسكندرونة وفلسطين.

وأضاف النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب:" بالرغم من كوني معارض، ومختلف مع النظام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولكن عندما أرى السياسة الخارجية والتحرك الإقليمي، والأداء فى ليبيا بالرغم من وجود خلاف مع بعض الأطراف، أصبحت اليوم تجتمع حول الدور المصرى، وتوحيد الأطراف الليبية حول موقف واحد، نتيجة موقف كبير ومؤثر واستراتيجي وبإرادة بدون أى استخدامات خارج السياق".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إدارة علاقتها الخارجية، مشيرًا إلى النظام التركي، الذى تدفعه الدولة المصرية للدخول فى حوار بناء وفقًا لشروط ومصالح مصرية".

واستكمل عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" مصر صاحبة مصلحة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة لتحقيق الأمن القومي المصري العربي، فهى مصر القوية، التي تعيد بناء قواتها المسلحة بأحدث الاسلحة المتطورة، وتجد قواعد لنفسها مع وجود تأثيرات خشنة وناعمة فى محيطها الاقليمي، تستطيع عندما تتدخل كلاعب أساسي وليس كوسيط".

كما أشار إلى أن اتصال بايدن يؤكد قوة الدولة المصرية ودورها التي استخدمت قوتها الإقليمية فى تغيير معادلة القوة على الأرض، وانعكاسها على دور المقاومة، وتحولها لمقاومة وطنية، كما أن الدور المصري لا يحقق نجاحًا إلا بوحدة الصف الفلسطيني، وهناك مسئولية متبادلة بين كل الأطراف المتناحرة داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث أن تكون تأثيرات الوضع العربي إيجابية فى تغيير موازين القوة لهذا الملف.