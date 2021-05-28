صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى أول ويك إند بعد فتحها

جدة - نرمين السيد - سجلت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئا، صباح اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المصطافين من مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك تزامنا مع أول "ويك إند" منذ إعادة فتح الشواطئ بدءا من يوم السبت الماضى.





وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم نشر فرق المراقبة على الشواطئ، للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية ومنع استغلال المواطنين وفرض الإكراميات عليهم.

ولفت إلى أن نسب الإشغال على بعض الشواطئ، اليوم، اقترب من 100%، ما أدى لرفع درجة استعداد القائمين عليها لإغلاقها وتوجيه المواطنين للشواطئ المجاورة.

وأشار رشاد، إلى أنه تم تنبيه رواد الشواطئ إلى استخدام خدمة الحجز الإلكترونى للشواطئ عبر موقع الإدارة على شبكة الإنترنت "من هنا".

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإٍسكندرية، أن الإدارة وزعت أكياس قمامة مجانا على الجمهور، لتجميع المخلفات الشخصية حفاظا على نظافة الشواطئ.