صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى أول ويك إند بعد فتحها

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وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم نشر فرق المراقبة على الشواطئ، للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية ومنع استغلال المواطنين وفرض الإكراميات عليهم.
ولفت إلى أن نسب الإشغال على بعض الشواطئ، اليوم، اقترب من 100%، ما أدى لرفع درجة استعداد القائمين عليها لإغلاقها وتوجيه المواطنين للشواطئ المجاورة.
وأشار رشاد، إلى أنه تم تنبيه رواد الشواطئ إلى استخدام خدمة الحجز الإلكترونى للشواطئ عبر موقع الإدارة على شبكة الإنترنت "من هنا".
وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإٍسكندرية، أن الإدارة وزعت أكياس قمامة مجانا على الجمهور، لتجميع المخلفات الشخصية حفاظا على نظافة الشواطئ.
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