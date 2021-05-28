إنفوجراف- اجتماعات وزيارات ميدانية.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 40، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 21 وحتى 27 مايو الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وأشار الحصاد الأسبوعى، الى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤوليين عن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، فضلا عن الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة الرى الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضى الزراعية من نُظم الرى التقليدية إلى النظم الحديثة، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولى الوزارات المعنية، فضلا عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



ووافق مجلس الوزراء على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، وذلك خلال استعراض مشروع تحديث منظومة الرى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، كما وافق على التصريح لوزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والتعليم العالى والبحث العلمي، بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا"، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال.

وأشار الملخص الأسبوعى للوزارة، إلى الزيارة التى قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات الانتاجية بالمحافظة، حيث التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعقد لقاءا مقتوحا بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بها، للاستماع الى مطالبهم، والتوجيه بعلاج المشاكل التى تواجه مزارعيها، كما تفقد مصنع الاعلاف بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، محطة لتعبئة وتصدير الخضروات المجمدة، فضلا عن مزرعة للانتاج الحيوانى ملحق بها مركز لتجميع الألبان، كذلك المجزر الآلى ببورسعيد، كما تفقد عددا من الانشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، تمهيدا لافتتاحها، وشملت مزرعة سمكية بنظام التربية المكثفة متعددة التغذية بموقع الرسوة، كذلك انشاءات المعمل المركزى لتشخيص وعالج امراض الأسماك البحرية، بمنطقة اشتوم الجميل، والذى من المقرر ان يقوم بأعمال التشخيص والكشف عن الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية، كذلك قياس جودة المياه والأسماك، كذلك الأعمال الإنشائية للمفرخ البحرى لأسماك اللوت وسمك موسى.



كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية فى بداية عمله بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعى بين البلدين الشقيقين فى المجالات الزراعية المختلفة.

كما شهد وزيرا الزراعة، والتجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك فى إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لـ 2.913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 الف رأس ماشية محلية ومستوردة ليصبح إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4.5 مليار جنية لحوالى 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 305 ألف رأس ماشية.



ونظم مركز البحوث الزراعية ممثلا فى البرنامج القومى لإنتاج التقاوى يوم حقلى لإنتاج تقاوى البطيخ بحضور علماء المركز وشركات الإنتاج، حيث تم الإعلان عن نجاح بشائر المشروع، الذى من المقرر أن تطرح تقاويه للتداول فى السوق المحلى الموسم الزراعى المقبل، وذلك تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بذور وتقاوى البطيخ، نظم قسمى البيئة النباتية والمراعى والأصول الوراثية بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، فاعليات البرنامج التدريبى بالتعاون مع إدارة التدريب بالمركز تحت عنوان "تطوير وتحسين الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة بالبيئة الصحراوية".

وأعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية عن قيامه باستلام أكثر من 6.000 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات خلال هذا الاسبوع ، كما شارك المعمل فى تدريب 40 مهندسا بمديريتى زراعة القليوبية والبحيرة من خلال المشاركة فى الدورة التدريبية التى تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة تحت عنوان "قياس متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة" وذلك فى إطار الدور الإرشادى الذى يقوم به المعمل لخدمة القطاع الزراعى وصغار المنتجين بالمحافظات المختلفة لتطوير سلسلة القيمة المضافة من خلال تحسين الممارسات الزراعية الجيدة.