إنفوجراف.. مصر الأولى إقليميا والـ15 عالميا بمؤشر الخدمات العالمية

جدة - نرمين السيد - وسعت الدولة إلى زيادة العائدات من هذه الصناعة عبر التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية فى المحافظات وتوفير التدريب وفرص العمل، ذلك ضمن استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، لتظل محط أنظار المؤسسات الدولية وخبراء الصناعة ومحور اهتمام الشركات العالمية فى مجال تعهيد خدمات التكنولوجيا العابرة للحدود.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على احتلال مصر المركز الأول إقليميا وقاريا والـ 15 عالميا فى مؤشر كيرنى لـ "مواقع الخدمات العالمية".

وأوضح التقرير أن مؤشر كيرنى لمواقع الخدمات العالمية يضم 60 دولة تم اختيارها على مستوى العالم، على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بعد، والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات، ويتناول المؤشر 4 محاور رئيسية، وهى "الجاذبية المالية، توافر العمالة الماهرة، بيئة الأعمال، قابلية الدولة للتحول الرقمى".



وكشف التقرير عن ترتيب مصر بمؤشر كيرنى لمواقع الخدمات العالمية عام 2021، والتى جاءت بالمركز الـ 15 عالمياً، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بـ 5.62 نقطة، متفوقة بذلك على عدد من دول المنطقة، إذ تلتها الإمارات بـ5.47 نقطة، ثم تركيا بـ 5.46 نقطة، وموريشيوس بـ 5.45 نقطة، وكينيا بـ 5.31 نقطة، والمغرب بـ 5.28 نقطة، ثم غانا بـ 5.19 نقطة، بعد ذلك إسرائيل بـ 4.69 نقطة، وجنوب إفريقيا بـ 4.6 نقطة.

وعن تطور قيمة مصر بمؤشر كيرنى لمواقع الخدمات العالمية خلال الفترة "2014 – 2021"، أوضح التقرير أن مصر حصلت على 5.62 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 5.56 نقطة عام 2019، و5.62 نقطة عام 2017، و5.45 نقطة عام 2016، و5.62 نقطة عام 2014.

وأبرز التقرير مقدرات قطاع التعهيد فى مصر، لافتاً إلى أن حجم الصادرات الرقمية قد زادت بنسبة 173.3%، حيث سجلت 4.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.

وذكر التقرير أن هناك نحو 240 ألف مواطن يعملون فى مصر بمجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العابرة للحدود، بينما هناك 100 دولة تقدم مصر لها خدمات التعهيد ومراكز الاتصال بـ 20 لغة مختلفة، هذا وتصل نسبة استحواذ مصر الحالية على صناعة خدمات التعهيد عالميا 17%، طبقاً لمؤسسة IDC.



وتناول التقرير الحديث عن مبادرة "مستقبلنا.. رقمى"، موضحا أن المبادرة تعد منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وهى أبرز مبادرات مصر الرقمية، وقد تم تخريج 40 ألف شاب من أصل 100 ألف شاب مستهدف تدريبهم عن بعد.

وأضاف التقرير أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقيمة، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

ووفقاً للتقرير، أكدت شركة كيرنى على أن مبادرات مصر الرقمية حققت العديد من المكاسب من خلال الشركات التى تقدم خدمات تكنولوجية وبرمجيات متقدمة للأسواق العالمية.



واستعرض التقرير خريطة لترتيب الـ 60 دولة التى يضمها مؤشر "كيرنى" على مستوى دول العالم، وأبرزها الهند التى جاءت فى المركز الأول، ثم الصين بالمركز الثانى، والبرازيل بالمركز الخامس، والولايات المتحدة الأمريكية بالمركز السابع، ثم المملكة المتحدة بالمركز الثامن.

هذا واحتلت ألمانيا المركز 16 بالمؤشر، وروسيا المركز 21، واليابان المركز الـ 22، والإمارات المركز 25، تلتها تركيا فى المركز 26، وأسبانبا فى المركز 28، وفرنسا فى المركز 29، فى حين جاءت المغرب فى المركز 40، ثم كوريا الجنوبية فى المركز 41، وغانا فى المركز الـ 43، والأرجنتين المركز 45، وكندا المركز 46، وأرجواى 48، وجنوب إفريقيا 57.