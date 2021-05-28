التشكيل المتوقع للأهلي أمام نهضة بركان.. «أفشة وأجايي وشريف» في الهجوم

يصطدم الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية في السوبر الإفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة.

ويبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام نهضة بركان المغربى مكون من:"محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايى ومحمد شريف".

وحذر موسيماني، لاعبيه من صعوبة مباراة نهضة بركان المغربى، حيث طالب لاعبى المارد الأحمر بالتركيز على إحراز اللقب وعدم الاستهانة بالمنافس الذى يمر بظروف صعبة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن المباريات التى تمنح بطولة وتقام من مباراة واحدة على طريقة "اخطف واجرى" تحتمل حدوث المفاجآت، مما يتطلب تركيز واجتهاد من كل اللاعبين منذ انطلاق صافرة بداية اللقاء وحتى نهايته لضمان إسعاد الجماهير الأهلاوية.

وتوج موسيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية ويبحث عن لقبه الرابع مع المارد الأحمر بعدما لعب 43 مع الأهلى حقق الفوز فى 30 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.