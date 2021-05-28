/632779/طقس-حار-تعرف-على-درجات-الحرارة-اليوم-الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في الليل

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

طقس الخليج

بينما تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أما الامارات الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق نهاراً ، وفى البحرين حاراً خلال النهار وفى الكويت العظمى 46 °ﻡ.

طقس السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.

حركة الرياح السطحية على البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-40كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الطقس في الامارات

بينما توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.