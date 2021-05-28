عمى وتورم.. الصحة تعلن 16 عرضًا للإصابة بالفطر الأسود

/632783/عمى-وتورم-الصحة-تعلن-16-عرضا-للإصابة-بالفطر-الأسود

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى تظهر على المصاب بالفطر الأسود، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.

كما أوضحت وزارة الصحة، الأعراض المختلفة التى تظهر مع الإصابة بالفطر الأسود وجاءت كالتالي:

حمى

سعال

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

تورم في جانب الوجه

صداع

احتقان في الجيوب الأنفية

آلام في البطن

قىء

غثيان

نزيف بالجهاز الهضمي

دم بالبراز

إسهال

وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

جلطات

تلف الأعصاب

فقدان الوعى

خطورة الفطريات السوداء

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود نوع من الفطريات شقيقة "عفن الخبز" والفطريات التي يعثر عليها حول المباني المهدومة، مؤكدا أن خطورة الفطريات بسيطة جدا.

موجود منذ 50 عاما ولا يصيب الأصحاء

وأضاف عبد الفتاح، أن الفطر الأسود موجود منذ 50 عاما، ولا يصيب الأصحاء، ويكمن في التربة التي بها أسمدة ومواد عضوية متحللة وخلافه، متابعا: "الفطر الأسود غير معدٍ ولا ينتقل من شخص إلى آخر، ومن الخطأ اقترانه بمرض كورونا ولكن النقص الشديد في المناعة”.

لا يصيب مرضى نقص المناعة

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن مرض الفطر الأسود لا يصيب مرضى نقص المناعة البسيط.

وقال: "هذا المرض وصفه العلمي هو عدوى انتهازية تصيب الناس منقوصي المناعة، والفطر الأسود ليس شيئا يرصد بمجرد الإصابة بكورونا، ولكن هو حالات مرضية تأتى وتذهب للشفاء والاكتشاف المبكر لمثل هذا الفطر ضمان كافٍ لسرعة العلاج".