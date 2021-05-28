/632778/شيماء-حلاوه-تتسائل-عن-فوائد-مبالغ-جدية-التصالح-في-مخالفات-البناء

طرحت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب بلجنة الاعلام والثقافة والآثار، على هامش كلمتها بلجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، والتي كانت تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء، عدة تساؤلات بشان فوائد المبالغ التى سددها المواطنين لجدية التصالح وتأخير البت في طلبات التصالح .

شيماء حلاوه تقدم تساؤلات بشأن مخالفات التصالح

وأكدت حلاوه، إنها تلقت الكثير من الشكاوى و التساؤلات من قبل المواطنين عن تأخر البت في مخالفات التصالح، حيث أن هناك طلبات قدمت تجاوز تاريخ تقديمها السنة كاملة و الكثير منهم يعانون من عدم امكانية ادخال المرافق بغض النظر عن حجم المخالفة، مما يثقل العبء على هذه الشريحة الواسعة من المجتمع و التى تصل الى حوالى ١٥% من الاسر المصرية.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى انه وطبقا للقانون قام المواطنون بسداد المبالغ المخصصة لجدية التصالح، لكن لم يتم البت في طلباتهم... وهنا يكمن التساؤل حول مصير فوائد المبالغ التي تم سدادها كجدية تصالح!!.. ماذا سوف يتم في هذا الشأن؟.

وأكدت شيماء حلاوه.... أن هذا الموضوع يحتاج إلى توضيح.. خصوصا ان المواطنون قاموا بسداد جدية التصالح منذ فترات كبيرة مما ترتب عليها فوائد بنكية، ونريد توضيح لهذه النقاط.