القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

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تنتظر جماهير النادي الأهلي المباراة المرتقبة مع نهضة بركان المغربي في المواجهة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في نهائي كاس السوبر الإفريقي لكرة القدم، بعد أن تأهل المارد الأحمر على حساب الزمالك بدوري أبطال إفريقيا ، بينما أقصى الفريق البرتقالي نادي بيراميدز من نهائي الكونفيدرالية بهدف نظيف، وفي هذ الإطار نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان.

القنوات الناقلة لـ السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان المباراة ستنقل بين الأهلي ونهضة بركان حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الأفريقي في المواجهة التي تنطلق بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة من مساء بعداليوم . ومن المقرر أن يدير المواجهة بين الأهلي و نهضة بركان ، الحكم الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة بالإضافة إلى مواطنييه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر كحكام مساعدين ، وجاء الكونغولي جيان ندالت حكما رابعا خلال أحداث المباراة بين الفريقين. تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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