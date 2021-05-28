/632781/حل-عادل-للقضية-الفلسطينية-اهم-تصريحات-رئيس-النواب خلال-الجلسات-23--25-مايو-الجاري

مجلس النواب يدعم خطى القيادة السياسية تجاه الاخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات وصولاً إلى مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار... فالمسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعباً.

نواب شعب مصر يوجهون التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره المحوري والرائد للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

مجلس النواب يدعم ويؤيد الموقف المصري الذي أعلنته القيادة السياسية بضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس على تحركهم السريع بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني، بشكل ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ باعتبارهما صوت الشعب المصري.

قانون العلاوة الدورية للموظفين من القوانين الهامة التى ينتظرها الملايين ويتماشى وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أحوال المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومراعاةً للبعد الاجتماعي.

موافقة مجلس النواب على استبدال مسمى "أطفال الشوارع" الوارد في سائر نصوص مشروع قانون صندوق الوقف الخيري إلى عبارة "أطفال بلا مأوى" يعكس أهمية أن ننظر إلى أطفال الشوارع بشيء من المنظور الإنساني.