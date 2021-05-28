2 يونيو.. إجراء قرعة على 64 وحدة بالمشروع القومى للإسكان بـ6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء القرعة اليدوية العلنية للساده المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بـ 64 وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15 نوفمبر 2020 وحتى 24 نوفمبر 2020 وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021 بنادى الشرقية للدخان – العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة.





ونوهت محافظة الجيزة خلال بيانها اليوم الجمعة، بأنه على المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا فى التاريخ المشار إليه "2 يونيو 2021"وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور إذ سيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية وعلى الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة .

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للساده الحاجزين فقط بموجب ايصال سداد مقدم الحجز" يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص".

ولفتت محافظة الجيزة إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً.

وأوضحت الجيزة أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذة القرعة العلنية كما سيتم الإعلان بنتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة وكذا قطاع الإسكان والتعميروالمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.