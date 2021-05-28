ونوهت محافظة الجيزة خلال بيانها اليوم الجمعة، بأنه على المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا فى التاريخ المشار إليه "2 يونيو 2021"وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور إذ سيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية وعلى الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة .
وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للساده الحاجزين فقط بموجب ايصال سداد مقدم الحجز" يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص".
ولفتت محافظة الجيزة إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً.
وأوضحت الجيزة أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذة القرعة العلنية كما سيتم الإعلان بنتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة وكذا قطاع الإسكان والتعميروالمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 2 يونيو.. إجراء قرعة على 64 وحدة بالمشروع القومى للإسكان بـ6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.