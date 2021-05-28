أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى رابط لطلاب الثانوية العامة شعبةعلمى علوم، حرية اختيار اللغة التى يرغب الطالب فى إداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها سواء اللغة الأجنبية الأولى أو اللغة العربية، وتضمن الإقرار اسم الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية والرقم القومى وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعريب مادة الجيولوجيا للثانوية العامة" مشكلة مزمنة، موضحا أنه سوف تنشر الوزارة استبيان لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تتيح لطلاب علمى علوم بالثانوية اختيار لغة أداء امتحان الجيولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.