قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية

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يخوض الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام نهضة بركان المغربي في إطار مواجهات السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة من مساء ، ويسعي المارد الأحمر لإضافة السوبر السابع في خزينته بعد الفوز في ست مناسبات من قبل بالبطولة، ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريق الأحمر أمام الأندية المغربية.

ويدخل الأهلي المباراة بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن في المباراة النهائية التي استضافها ستاد القاهرة في نوفمبر الماضي , كما يدخل نهضة بركان المغربي اللقاء باعتباره بطلا للكونفيدرالية الإفريقية وذلك بعدما فاز في المباراة النهائية على نادي بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد مركب محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط.

تاريخ المواجهات بين الأهلي وأندية المغرب

ويقدم لكم موقع دوت الخليج تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الأندية المغربية :

إلتقى النادي الأهلي مع الأندية المغربية في 24 لقاء استطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في 10 منها وتعادل في 6 مناسبات ، بينما تلقى المارد الأحمر الخسارة في 6 مناسبات أيضا. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان

وضمت قائمة النادي الأهلي للقاء نهضة بركان في السوبر الإفريقي كلا من : محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.