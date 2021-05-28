/632788/ضياء-الدين-داود-النيل-خط-أحمر-وأفوض-القوات-المسلحة-وقائدها-الأعلى-للتعامل-بشأنه-فيديو

فى لقاء ثرى بين النائب ضياء الدين داود، والإعلامى صلاح عزازى، قدم عضو البرلمان، العديد من الإجابات والتصريحات المهمة والمتعلقة بأمن مصر القومي، ومنها ملف سد النهضة.

ضياء الدين داود: سد النهضة ملف وجودى

وقال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" سد النهضة ملف شائك للغاية ووجودي، وليس صراع مؤقت لأنه مرتبط بشريان الحياة، فى مصر ودول الحوض جميعها، ولابد من وضع خطوط حمراء، يمكن التعامل من بعدها مع هذه القضية، ومتأكد أنها موجودة لدي المقيمين على حل هذه القضية، ولكن لابد من طمأنة الرأي العام، مع توصيل رسائل للرأي العام".

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وتابع عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، حديثه قائلًا:" هناك حالة من اللغط الكثير سادت خلال الفترة الماضية نتيجة اجتزاء الحوار المتلفز لوزير الخارجية سامح شكري، واستخدامه لغة دبلوماسية، قد لا يفهمها إلا المثقفين والإعلام، بينما عوام الناس يريدون لغة واضحة لفهمها".

ضياء الدين داود: نثق فى القوات المسلحة فى إدارة ملف السد

وأضاف عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" هذا الملف لا ينفع معه الهزل فى موضع الجد ولا الهزار، ونثق فى القوات المسلحة، وإدارة الملف من الدولة المصرية، كما أن الوضوح والشفافية يؤمن وحدة وسلامة الجبهة الداخلية، والاطمئنان لاتخاذ القرار المناسب فى لحظة ما".

واستكمل:" لسنا دعاة حرب، ونتمني أن لا يثير الملف أي قلاقل نحن فى غنى عنها، إقليميا تستنفذ مواردنا، ولكن اذا كانت الضروة التي تقدرها الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تقتضي السير فى هذا الاتجاه فليكن.

واستطرد:" أنا أعرف الحدود ولا اتحدث باسم المؤسسات، وأعرف دوري التشريعي، مثل ما حدث فى ليبيا وفوضت المؤسسة التشريعية القوات المسلحة، فى اتخاذ قرار السلم والحرب وقتما ترأى أن الأمن القومي المصري والعربي فى خطر وتحدد الوقت المناسب لهذا، وأمنح التفويض للقوات المسلحة فى إدارة هذا الملف واتخاذ قرار بشأنه، فى التوقيت المناسب مع حماية مقدراتنا المائية وإلا نتضرر، خلال هذه المرحلة، مما يؤثر على الأجيال القادمة.