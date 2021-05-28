وزير البيئة من الفيوم: وادى الريان من أهم المحميات الجاذبة للسياحة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية محمية وادى الريان للسياحة البيئية نظرا لقربها من محافظة القاهرة بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة وهم جزء أساسى لا غنى عن دورهم فى مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة.





جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحافظة الفيوم، حيث قامت بجولة تفقدية داخل محمية وادى الريان لتفقد أعمال التطوير بالمحمية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة لعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار والأنظمة البيئية بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وعدد من قيادات قطاع المحميات بالوزارة.

وأكدت فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أن منطقة الشلالات بمحمية وادى الريان تتميز بأنها فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية مما يضع محمية وادى الريان ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء لما شهدته من تطور راعى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار لتعطى نموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية وكذلك دمج القطاع الخاص و المجتمع المحلى مما انعكس على زيادة أعداد الزائرين حتى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم.

وأوضحت أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا فى جميع المجالات ومنها حماية المحميات الطبيعية و تطويرها للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها و إدارتها طبقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بها لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تضاهى المستوى العالمى.

شملت الجولة تفقد مناطق الجذب السياحى بالمحمية والتى تضمنت منطقة الشلالات ومركز الزوار والكافتيريات بالإضافة إلى ما تم مؤخرا من إنشاءات وممرات وكبارى تتماشى مع طبيعة المنطقة، كما تم إضاءة منطقة الشلالات بكشافات من الطاقة الشمسية، فضلا عن زراعة بعض الأشجار منها النخيل وتطوير الشواطئ بشكل متميز مع توفير مظلات لراحة الزائرين خلال الزيارة.

تضمنت الجولة شرحٍ من مدير عام المحميات المركزية، حول طبيعة عمل المحمية وخريطة التطوير المزمع إنشاؤها التى تضم معرضا للمنتجات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات بالكافتيريات وكذا التوسع فى نشاط التخييم داخل المحمية.

وأشادت فؤاد بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع وبجهود القائمين عليها لتوفير تجربة سياحية فريدة تعكس روح مصر تميزها بتنوع مواردها السياحية.

جدير بالذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة وتنوعها البيولوجى الغنى والفريد، حيث تحتوى على 16 نوعاً من النباتات الصحراوية وحوالى 15 نوعاً من الحيوانات البرية أهمها الغزال المصرى والفنك وثعلب الرمال والثعلب الأحمر والذئب المصرى وحوالى 16 نوعاً من الزواحف وما يزيد على 100 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة علاوة على محمية وادى الحيتان.

وشهدت المحمية خلال الفترة الماضية تطوير مناطق الجذب السياحى بها ضمن خطة الوزارة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى.