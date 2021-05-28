صور.. جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت بمسجد المشير فى التجمع

جدة - نرمين السيد - وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، إقامة العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو فى ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.



وأنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.