صور.. الأكاديمية الوطنية تستقبل وزيرة التخطيط لوضع خطة العمل التدريبية

جدة - نرمين السيد - تطرق الحديث، وفقا لبيان صحفى، إلى عدة موضوعات على رأسها البرامج التدريبية التى يمكن عقدها مستقبلا بالتعاون بين الطرفين على المستوى المحلى كالتى سيتم تقديمها لتأهيل وتمكين المرأة المصرية والعربية والشباب، بالإضافة إلى البرامج التى يمكن تقديمها على المستوى الدولى بإفريقيا والدول العربية.

وخلال النقاش أكدت راغب على أن البرامج التدريبية للأكاديمية هى حالة مصرية خاصة مُعدة خصيصًا لتمكين المواطن المصرى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى اشتمال هذه البرامج على تجارب دولية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثلما يحدث بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والذى يشهد تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ومركز جنيف للدراسات الأمنية، بالإضافة إلى المعهد الكورى لتنمية الموارد البشرية وغيرهم من المؤسسات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت المركز الرئيس لتنمية قدرات وبناء الإنسان المصرى، وعبرت عن اعتزازها بأنها ممثل عن الحكومة فى مجلس أمناء الأكاديمية، وأشادت بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية على جميع المستويات، والتى تتفق مع رؤية مصر 2030 وتدعم خطط الدولة المصرية فى كافة المجالات.

وعلى هامش الزيارة التقت هالة السعيد بمتدربى برنامج سكرتيرى العموم المساعدين، حيث أكدت على أهمية البرنامج، كونه يُكسب سكرتيرى العموم المساعدين القدرة على المساهمة فى تطوير المحافظات التى تعتبر قلب التنمية فى مصر.

كما تحدثت عن عدد من الموضوعات منها تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى والعوامل التى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود فى مواجهة الأزمة، وعن برامج الإصلاح الاقتصادى والحرص على معالجة المشكلات الاقتصادية من جذورها، والدعم المقدم من وزارة التخطيط للشركات والمؤسسات فى القطاعات الأخرى بدفعة تنموية هى الأكبر فى تاريخ مصر، وكذلك دفعة أخرى لمعالجة المشكلات الموجودة فى القرى من خلال برنامج حياة كريمة الذى يستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات فى كافة القطاعات مثل الصرف الصحى ورصف الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والسكن الكريم والصحة.

وصرحت السعيد بأن البرنامج يُعد "تجربة تنموية غير مسبوقة"، وأنه قد تم اختيار برنامج حياة كريمة - على منصة الأمم المتحدة للتجارب الدولية فى التنمية المستدامة- كأفضل البرامج لتغطيته كافة جوانب التنمية.

وفى أعقاب ذلك، دار نقاش مفتوح بين السعيد والمتدربين قام خلاله عدد منهم بتوجيه الشكر للأكاديمية ووزارة التخطيط، حيث قدم عبد العظيم رمضان سكرتير عام ومساعد محافظة بورسعيد الشكر للوزيرة على جهد الوزارة المبذول فى إحداث طفرة تنموية فى بورسعيد، وتساءل عن التمويل الذاتى للمحافظات وتمويل الاستثمارات.

وأجابت الوزيرة بدورها بأن تمويل الاستثمارات على مستوى المحافظات زاد خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة 400%، وتضاعف نصيب الفرد فى الاستثمارات إلى 200%.

كما قدمت نجوى العشيرى سكرتير عام ومساعد محافظة الغربية الشكر للمدير التنفيذى للأكاديمية رشا راغب ولفريق العمل بالأكاديمية، وأشادت بالمادة التدريبية المقدمة وبارتفاع مستوى المدربين، وأضافت متحدثة عن حياة كريمة أنه من خلال تجربة العمل على أرض الواقع، تبين أن طموحات المواطنين كبيرة جدًا، لذلك نحتاج إلى توسيع الاعتمادات والمبادرات.

وبرنامج سكرتيرى العموم والمساعدين، يأتى فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، مستهدفًا السادة سكرتيرى العموم والمساعدين بالمحافظات لتدريب 27 متدربا من سكرتيرى العموم فى الفترة من 28 مارس وحتى 3 يونيو 2021 بالإضافة إلى 27 متدربا من سكرتيرى العموم المساعدين فى الفترة من 14 مارس وحتى 27 مايو 2021.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين بما يتماشى مع طبيعة عملهم بالإضافة إلى استغلال الخبرات وتبادلها وعقد مناقشات مع كبار رجال الدولة، لتبادل الرؤى والأفكار وتعميم الخطط والمشروعات الناجحة على جميع المحافظات.

ويتضمن المحتوى التدريبى للبرنامج عدد من الموضوعات ومنها، مهارات التواصل الفعال، إدارة فرق العمل الناجحة، تسويق الذات، مهارات القيادة، الذكاء العاطفى والاجتماعى بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم، البروتوكول والاتيكت والمراسم، الحوار الإعلامى.