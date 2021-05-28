محافظ القاهرة: الدعاة وأئمة المساجد هم خير سفراء لنشر الدين الصحيح

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدعاة وأئمة المساجد هم خير سفراء لنشر الدين المعتدل الصحيح ودورهم عظيم فى تعريف الناس بسماحة دينهم الحنيف، مثمنًا جهود قيادات وزارة الأوقاف فى مواجهة التطرف.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعةـ عددا من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام للمحافظة، وذلك فى إطار جهود محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف للنهوض بالدعوة والارتقاء بالخطاب الدينى وتجديده وبحث وسائل تفعيل الخطة الدعوية وخطة إعمار المساجد. ورحب المحافظ بالأئمة الدعاة فى هذا اللقاء الدوري الذى تحرص علي تنظيمه أجهزة المحافظة والوزارة، مضيفا أن تنظيم مثل هذه اللقاءات تساعد فى عودة المسجد لدوره المجتمعي فى تقديم منهج الدعوة الإسلامية الإصلاحى المستنير بعيدًا عن الأفكار والمفاهيم الخاطئة المتطرفة.

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