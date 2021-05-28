تعيين الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكانى نائبًا عامًا لمطران اللاتين بمصر

جدة - نرمين السيد - والأب أنطوان ولد بمدينة الإسكندرية فى 18 أبريل عام 1977، والتحق بالمعهد الإكليريكى الفرنسيسكانى الشرقى بالجيزة فى أول أكتوبر عام 1996، كما ارتدى الثوب الرهبانى فى أول أغسطس 1999.
وقدم نذوره الرهبانية المؤقتة فى 30 يوليو عام 2000، فيما قدم النذور الرهبانية الدائمة فى 16 أغسطس عام 2004، وسيم كاهنًا فى 3 مارس عام 2005.
درس اللاهوت بإيطاليا وتخصص فى التربية والتكوين، كما خدم فى عدة مجالات، ومنها مسئولًا عن الابتداء بإيطاليا، وبسانت كاترين بالإسكندرية، ونائبًا للخادم الإقليمى بمصر من عام 2010، ومسؤولًا عن رعية الأقباط الكاثوليك بروما، وكذلك حصل الأب أنطوان على درجة الدكتوراه فى القانون الكنسى عام 2020.
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