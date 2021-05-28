وزير الأوقاف: جعلنا من السوشيال ميديا إحدى منابر الدعوة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، على أهمية المساجد بالقاهرة التاريخية، خاصة التى تمثل كنوزا أثرية وتراثية وتاريخية وسياحية، والتى تقوم جميع أجهزة الدولة حاليًا بتطويرها والحفاظ عليها استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، عددا من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام للمحافظة.

وأشاد الوزير بدور أجهزة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الميادين والمناطق المحيطة بمساجد آل البيت مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعى.

ودعا وزير الأوقاف شيوخ وأئمة المساجد إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة الأوقاف لتفعيل الخطاب الدينى وتصحيح الفهم الصحيح للسنة النبوية، مشيرًا إلى أن قيادات الوزارة حريصة على اختيار وانتقاء موضوعات خطبة الجمعة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تعاليم الإسلام السمح وسنن رسولنا الكريم.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف من الأهداف المهمة للأوقاف فى الوقت الحالى لنشر صحيح الإسلام والفكر المعتدل الوسطى ليكون حائط صد لأى معلومات دينية خاطئة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والدلائل حيث أصبحت ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أنه تم 19 قناة وصفحة على السوشيال ميديا كما تم رفع 187 كتابا إلكترونيا لاستكمال جانب التثقيف الإلكترونى.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة تتابع الائمة بصفة مستمرة للتأكد من وصول الائمة لأهداف تحقيق الدعوة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف جعلت السوشيال ميديا إحدى منابر الدعوة لها من خلال تحديث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وقنوات اليوتيوب، كما تم عمل منصة إلكترونية للأوقاف حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ومنصة الأوقاف العلمية.