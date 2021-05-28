إنفوجراف.. خطوات نقل الموظفين المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إطلاق قاعدة البيانات يأتى فى إطار استمرار الجهود الخاصة بتيسير أمور الزملاء المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، حيث يمكنهم التسجيل على الرابط من هنا.

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