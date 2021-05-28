صور.. غلق شاطئ الموت بالإسكندرية بقرار من النيابة

جدة - نرمين السيد - ووضعت الجمعية لافتات تحذيرية كتب عليها "الشاطئ مغلق بقرار من النيابة العامة"، فضلا عن تواجد قوة أمنية وموظفين، لمنع تسلل المواطنين ونزول البحر.

ويأتى قرار استمرار إغلاق شاطئ النخيل بسبب تكرار حالات الغرق كل عام لكثرة الدوامات بين أمواجه ووجود عيوب فنية بالحواجز المائية، ما جعله يعرف بـ "شاطئ الموت".

كان المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، وافق على استغلال جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، بقيمة تقدر بثمانية ونصف مليون جنيه تزداد 10 ٪ كل عام.

ووفقا للبرتوكول الموقع مع المحافظة تكون جمعية 6 أكتوبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة الشاطئ، وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج، فضلا عن تعيين شركة الإنقاذ.