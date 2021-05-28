بلومبرج تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول أهمية تعزيز التعاون والاستقرار فى أفريقيا

أوردت بلومبرج تصريح الرئيس السيسى الذى قال فيه إن محادثاته مع رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة جاءت فى ظل ظروف استثنائية وصراعات تمثل تحديا هاما فى القرن الأفريقى. وأبرزت الوكالة الأمريكية قول السيسى إنه اتفق مع رئيس جيبوتى على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليمى والعمل المشترك لتجنب انتشار الصراعات إلى الدول المجاورة، والتى قد تهدد وضع السلام والأمن فى القارة الأفريقية. وتحدثت بلومبرج عن أزمة سد النهضة، وقالت إن السيسى سبق وحذر إثيوبيا بعدم المساس بنقطة من حصة مصر فى مياه النيل، بينما دعا إلى حل تفاوضى. ونقلت قول الرئيس السيسى بأن سد النهضة يؤثر على المصالح الحيوية للمنطقة كلها، ومن الضرورى التوصل إلى اتفاق عادل يحثث مصالح الجميع ويعزز التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة. وقال الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس جيبوتى أن اجتماعهما جاء تتويجاً لجهودهما المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة، "بما يؤكد إراداتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين.

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