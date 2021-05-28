أحمد المحمدى يعلن رحيله عن أستون فيلا الإنجليزي

كشف أحمد المحمدى، لاعب المنتخب المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أن موسم 2021 هو الأخير له مع ناديه الذى قضى معه أكثر من موسمين ساهم فيه ببقاء الفريق ضمن بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز.

ونشر أحمد المحمدي بيانا على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيه، "أنتهز الفرصة لأشكر الجميع فى النادى، كان شرفا لى اللعب أرحل وأنا على علم أني ساهمت في عودة النادي إلى المكان الذي يستحقه، قائمة اللاعبين رائعة وأثق أنها ستصبح أفضل مع رؤية وعمل الملاك.. أشكر المدرب وأوجه شكر خاص للجمهور، افتقدناكم فى الموسم الحالى لكنكم ستعودون الموسم المقبل، الفرصة متاحة لى للعودة مستقبلا إلى النادي فى منصب تدريبي".

وحقق أحمد المحمدى العديد من الإنجازات التاريخية فى الدورى الإنجليزى عندما كان فى صفوف هال سيتى الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2013 قادمًا من سندرلاند بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل 2 مليون إسترلينى، كما قاد "التايجرز" لدخول التاريخ فى أكثر من مناسبة.

إنجازات أحمد المحمدى التاريخية سطر أحمد المحمدى اسمه بحروف من ذهب فى سجلات التاريخ، بعدما بات أول لاعب عربى يخوض مباريات فريقه على مدار موسمين متتاليين بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث لم يغب عن أى مباراة بالبريميرليج لمدة عامين، بمعدل 38 مباراة فى الموسم الواحد، أى 3419 دقيقة، خلال موسمى 2013 – 2014، 2014- 2015.

وخاض أحمد المحمدى المباراة رقم 100 بمشواره فى البريميرليج أمام مانشستر سيتى فى سبتمبر 2014، وهى المباراة التى انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين، علماً بأن أول مباراة للمحمدى فى "البريميرليج" كانت مع فريقه السابق سندرلاند أمام برمنجهام سيتى فى 14 أغسطس 2010.

كما يعد "الفرعون المصرى" أول لاعب فى تاريخ هال سيتى الإنجليزى يخوض 100 مباراة بالدورى الإنجليزى "البريمير ليج" فى أبريل الماضى أمام مانشستر سيتى.