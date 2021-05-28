أسباب رحيل أحمد المحمدي عن أستون فيلا

أكد أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب المصري أن هذا الموسم هو الأخير بين صفوف النادي الإنجليزي ، مشددا أنه سعيد بتلك الفترة مع الفريق ومساهمته في بقائه ضمن أندية البريميرليج ، وشرح مدافع المنتخب المصري الأسباب عبر حسابه الشخصي علىى توتير.

وكتب أحمد المحمدي عبر حسابه الشخصي على تويتر في بيان رسمي : " أنتهز الفرصة لأشكر الجميع فى النادى، كان شرفا لى اللعب أرحل وأنا على علم أني ساهمت في عودة النادي إلى المكان الذي يستحقه، قائمة اللاعبين رائعة وأثق أنها ستصبح أفضل مع رؤية وعمل الملاك".

المحمدي يرحل عن أستون فيلا

وتابع المحمدي عبر تويتر: " أشكر المدرب وأوجه شكر خاص للجمهور، افتقدناكم فى الموسم الحالى لكنكم ستعودون الموسم المقبل، الفرصة متاحة لى للعودة مستقبلا إلى النادي فى منصب تدريبي".

يأتي هذا القرار من المحمدي بسبب خروجه بشكل شبه كامل من حسابات المدير الفني للفريق دين سميث ، الذي تجاهل الاعتماد عليه طوال الموسم ولم يشركه سوى بعض الدقائق في المباريات.

وجاء الإنجليزي دين سميث بتشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل غياب أحمد المحمدي لتكون بداية الخلاف بين الطرفين.

تشكيل أستون فيلا في مباراة ليفربول

في حراسة المرمي : مارتينيز.

في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت.

في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين.

في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.

تشكيل ليفربول في مباراة أستون فيلا

في حراسة المرمي : أليسون بكيير.

في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون.

في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم.

في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو.