/632789/أحمد-بهجت-إلى-مثواه-الأخير-رجال-أعمال-يؤدون-صلاة-الجنازة-والعزاء-الأحد

أقامت أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 28 مايو الجاري، في مسجد المشير طنطاوي.

رجال الأعمال يؤدون صلاة الجنازة على أحمد بهجت

بينما توافد عدد كبير من رجال الأعمال والعاملين بمجموعة بهجت لأداء صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح.

طالبت إدارة المسجد من المتواجدين الالتزام بارتداء الكمامة، ووفرت أماكن بساحة المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعي.

موعد عزاء أحمد بهجت

ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو، في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

توفى الجمعة الماضية

وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

مشاريع خلدت أحمد بهجت

واخترع الدكتورأحمد بهجت، بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة.

وأنشأ بهجت عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع، كما أنشأ أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.