/632790/رئيس-سياحة-النواب--زيارة-الرئيس-السيسى-لـ--جيبوتى--هامة-للغاية-ولها-إيجابيات-كثيرة

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جيبوتى هامة للغاية ولها إيجابيات كثيرة وتعد الأولى من نوعها لأول رئيس مصري يزور هذا البلد الشقيق، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت في توقيت هام بالتزامن مع ما تمر به المنطقة وخاصة قضية سد النهضة والتعنت الإثيوبي بها.

نورا على: الزيارة الرئيس السيسي تهدف لتعميق الروابط السياسية والاقتصادية

وأضافت رئيس لجنة السياحة، نورا على، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز ودعم العلاقات مع أحد الدول الإفريقية، وصاحبة الدور المهم والمكانة الاستراتيجية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، إضافة بما تربطهما من علاقات قوية منذ سنوات طويلة واحترام متبادل، تهدف لتعميق الروابط السياسية والاقتصادية، وطرح رؤى مشتركة ممتدة.

نورا على: زيارة الرئيس السيسي تحمل العديد من الرسائل الهامة

وأشادت النائبة نورا على بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك، مع رئيس جمهورية جيبوتي، والتي حملت عدد من الرسائل الهامة والحاسمة تعبر عن صدق وحكمة وحزم القيادة المصرية، منها: حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة، ورفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

كما أشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأواصر والارتقاء بالتعاون مع الدول بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة المنطقة العربية بأكملها .