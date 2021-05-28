أحمد فلوكس يكشف النزاع القضائي بينه وبين ياسمين عزت بعد مقاضته..فيديو

/632792/أحمد-فلوكس-يكشف-النزاع-القضائي-بينه-وبين-ياسمين-عزت-بعد-مقاضتهفيديو

كشف الفنان أحمد فلوكس، من خلال فيديو نشره عبر موقعه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن حقيقة حبسه مدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، موضحًا خلافته مع سيدة الأعمال ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا مشيرًا إلى وجود نزاع قضائي بينهم وبمجرد إصدار الحكم النهائي سيعرض جميع الحقائق بالأدلة والبراهين الموثقة.

دوت الخليج يكشف تعليق أحمد فلوكس على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، فضلًا عن حقيقة العلاقة بينه وبين ياسمين.

أوضح أحمد فلوكس، خلال الفيديو، عدم معرفته اي شيء عن الأحكام المنسوبة إليه لكنه استعان بالمستشار علي عابد لمعرفة كافة التفاصيل وإصدار بيان بالخطوات والإجراءات الازم اتخذها قائلًا: "الفيديو دا أنا عمله لجمهوري المهتم يعرف أخباري أنا كويس في البيت، حابب أوضح الأخبار المتداولة بحكم حبسي، أنا معرفش عنه حاجة خالص، بس احنا عندنا قضاء عادل وواثق فيه، الحكم مكنش عندي حيثياته لأنه مش المستشار ياسر كانتوش، ولكن حصل محادثة بيني وبين المستشار علي عابد، وهو هيجب كل حاجة خاصية بالقضية وهيصدر بيبان يقول فيه اي الخطوات المتخذة".

فلوكس يكشف وجود نزاع قضائي بينه وبين ياسمين عزت

وأكد فلوكس، أن النزاع بينه وبين ياسمين عزت لم يصدر بشأنه قرار بحكم نهائي، لافتًا إلى أنه بمجرد إصدار قرار الحكم سيعلن مؤتمر صحفي يوضح به كل شيء، قائلًا: "أنا مش هقدر أشرح حاجة على القضية لكن اللي أقدر أقوله أن في قواضي تانية وفي نزاع قضائي بيني وبين الشخص ده، ودي قضية واحدة من طرفه وفيه قواضي كتير من جانب عندي لسة ماتخذش فيها حكم، ولكن أما يصدر هنعلن مؤتمر صحفي من مسؤلية المستشار علي عابد".

فلوكس يهاجم ياسمين عزت ويتهمها بتشويه سمعته

وطمأن فلوكس، جمهوره واحبائه بتواجده في منزله بجانب زوجته وابنه، موضحًا أن الحكم مجرد حكم أولي وليس نهائي مشيرًا إلى سعي الطرف الآخر قاصدًا ياسمين عزت في تشويه سمعته قائلًا: "أنا بخير وفي بيتي ومع ابني ومراتي، ومفيش أي حاجة، والحكم اللي طلع لسة درجة أولى مش حكم نهائي، ولكن كالعادة معروف عن الشخص المنازع بيحب ياخد الحكم الأول ويعمل شو، ولكن معروف الحكم النهائي هو الفيصل، والهدف بتاعه تشويه سمعتي".

واختتمت فلوكس حديثه قائلًا: "أنا أثق في القضاء المصري والناس اللي عارفني وعارفين معدني، بشكر كل اللي سأل عني، وهيصدر قرار من المستشار علي عابد، وفي وقت هعرض فيه كل الحقائق بالأدلة والفيديوهات الموثقة".

أزمة فولكس مع سيدة الأعمال ياسمين عزت

الجدير بالذكر، أن سيدة الأعمال ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، قدمت بلاغ ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

وعاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادي، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية التى رفعها وكيل ياسمين المحامي أحمد الجندي، وتضمن الحكم، تغريم فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.