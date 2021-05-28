خاص لـ دوت الخليج: إيقاف الـ 8 مباريات ينتظر «كارتيرون» بسبب أمين عمر

/632793/خاص-لـ-تحيا-مصر-إيقاف-الـ-8-مباريات-ينتظر-كارتيرون-بسبب-أمين-عمر

شهدت المباراة التي جمعت الفريقين بين الزمالك و الإسماعيلي طرد أشرف بن شرقي وإنذار اللاعب فرجاني ساسي كذلك تعرض باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض تعرض اللاعب لطرد بسبب إعتراضه على الحكم أمين عمر قبل نهاية الشوط الأول في المباراة الذي تأهل فيه الأبيض للدور ربع النهائي.

وعلم دوت الخليج ان اتحاد الكرة ينتظر تقرير حكم المباراة الذي يحتوى على أسباب طرد باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض ، ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات جلستها الإعتادية قبل الإعلان على العقوبات الموقعة على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين طبقا لتقرير اللقاء.

اتحاد الكرة يدرس إيقاف باتريس كاريترون

ويواجه باتريس كارتيرون شبح الإيقاف بسبب الإعتراض المبالغ فيه على الحكم أمين عمر ، وهو ما أعتبره الأخير سلوك غير رياضي لكنه لم يذكر ان تلك الواقعة تقع تحت بند الألفاظ المسيئة وهو مايعني إمكانية تعرض الفرنسي للإيقاف من مباراتين لأربع مباريات.

كاريترون يواجه شبح الإيقاف 8 مباريات

ويزداد الأمور سوء للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في ظل تصريحات الأخيرة بعد مواجهة الإسماعيلي في كأس مصر ، والذي أتهم فيها الحكم أمين عمر بظلم الزمالك وتشجيعه للنادي الأهلي، وعلم دوت الخليج من مصدر داخل اتحاد الكرة أن المدير الفني للزمالك قد يتعرض لعقوبة إيقاف 8 مباريات إستنادا على التصريحات الرسمية عقب اللقاء والذي تعتبر هجوما على منظومة التحكيم.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك :

جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.