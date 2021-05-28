/632794/تظهر-للمتعافين-من-كورونا-داء-الرشاشيات-كارثة-جديدة-من-الهند

كارثة جديدة طلت على العالم من الهند، خلال الأيام الصعبة بسبب كورونا والتي نمر بها، وفق ما كشف تقرير لموقع تايمز أوف أنديا الهندي.

وأعلن الموقع الهندي، اكتشاف حالات إصابة بداء الرشاشيات، وهى إصابة فطرية جديدة.

ارتفاع في حالات الفطريات السوداء

ويأتي الأمر بعد انتشار معدلات الإصابة بالفطريات المخاطية السوداء والبيضاء والصفراء، وحتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 11ألف حالة من الفطريات السوداء الأماكن الأكثر تضررًا بها هي ماهاراشترا وجوجارات.

بينما تشهد ولاية جوجارات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، أبلغ الأطباء في فادودارا عن 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى داء الرشاشيات.

كيف تظهر الإصابة بداء الرشاشيات

وتظهر الإصابة بداء الرشاشيات لدى الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا، حيث أبلغت ولاية فادودارا عن 262 حالة جديدة من الفطريات السوداء وثماني حالات جديدة من داء الرشاشيات تم إدخال جميع المرضى الثمانية إلى المستشفى.

ماهو داء الرشاشيات؟

لوحظ الإصابة بداء الرشاشيات الرئوي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة على الرغم من أن داء الرشاشيات الجيوب الأنفية الرئوي، الذي يتم ملاحظته الآن في مرضى كورونا، نادر الحدوث.

يمكن أن يكون قاتلًا

ويقول الخبراء إن داء الرشاشيات ليس مميتًا مثل الإصابة الفطرية السوداء، لكنه أيضًا يمكن أن يكون قاتلًا.

ويُعزى ارتفاع حالات الإصابة الفطرية المختلفة بين مرضى كورونا إلى استخدام المنشطات وضعف المناعة.

ويقال أيضًا إن المياه غير المعقمة المستخدمة في ترطيب إمدادات الأكسجين مسؤولة عن حدوثها.

تأثير أدوية الكورتيزون

كما يعد الاستخدام غير العقلاني لأدوية الكورتيزون في علاج كورونا أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حالات الفطريات السوداء وبالتالي، يتم تحذير العاملين في مجال الصحة من استخدام الكورتيزون بحذر تام وعدم المبالغة في استخدامها.

نصف مرضى كورونا يعانون من عدوى فطرية بالرئة

ويعد مرض كورونا مرضًا رئويًا بشكل أساسي، وفي نسبة كبيرة من المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة حيث توجد أيضًا عدوى جرثومية أو فطرية ثانوية.

وكشفت دراسة حديثة، أن حوالي 25٪ من المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARDS).

أين يوجد العفن المسبب للأمراض الرشاشية

وحوالي 40٪ من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الوخيم كورونا، تظهر عليهم أيضًا علامات الإصابة بالفطر في الرئتين.

يوجد العفن المسبب للأمراض الرشاشية، في كل مكان بالداخل والخارج.

وأغلب حالات هذا العفن غير ضارة، لكن يُمكن أن يُسبِّب القليل منها أمراضًا خطيرة للمصابين بضعف الجهاز المناعي، أو الأمراض الرئوية الكامنة أو الربو عند استنشاق الأبواغ الفطرية.

أخطر أشكال داء الرشاشيات

يُصاب بعض الأشخاص بعدوى رئوية خفيفة إلى خطيرة، و تحدُث أخطر أشكال داء الرشاشيات عندما تنتشر العدوى داخل الأوعية الدموية وخارجها.

ووفقا لنوع داء الرشاشيات، قد يتضمن العلاج المراقبة، أو العلاج بالأدوية المضادة للفطريات، أو الجراحة في الحالات النادرة.