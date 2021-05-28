وزير النقل: خبراء أجانب فى تكنولوجيا السكة الحديد لتدريب العمال والمهندسين

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير النقل أنه فى قطاع السكة الحديد لدينا هدف أساسى متمثل فى تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوى الهام الذى ينقل ملايين الركاب سنويا وأن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشرى يأتى فى مقدمة ركائز هذه الخطة وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والانضباط التام فى أداء المهام المختلفة بهذا القطاع.



ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتى تبدأ من الورش المختلفة، وأكد الوزير ضرورة عدم خروج أى قطار الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كل الورش بكل المعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كل ورش السكك الحديدية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم فى رفع معدلات الصيانة والأمان، بالإضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافى ملاحظه سابقة من لجان التفتيش.



كما شدد على التطبيق الصارم للائحة السكة الحديد، مؤكدا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأى تقصير أو تهاون فى العمل، وكذلك سرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب فى السكة الحديد بحيث، توضع خطه دقيقه لاستقدم خبراء اجانب متخصصين من كل الشركات العالمية المتخصصة فى القطاعات المختلفه للسكة الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا وكذلك إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشرى "دورات فنية وسلوكيه وتثقيفية" يجب أن يكون هناك دورات تدريبية على أعلى مستوى مختلفة ومفاجئة تختص بالنقاط السلبية التى يتم ملاحظتها فى أى من طوائف التشغيل وذلك لتلافيها فور وقوعها.



كما أكد الوزير قيام رئيس ونواب وكل نواب وقيادات هيئة السكك الحديدية بالنزول المستمر إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة وكذا سرعة الإنتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التى تم توريدها حديثا والتى تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتى تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية فى القيام بأعمال فحص كل مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة فى مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.



كما أكد وزير النقل ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التى يقوم بها كل موظف وأن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه، وكذلك ضرورة تولى الكفاءات المناصب المختلفة داخل هيئة السكك الحديدية بغض النظر عن الأقدمية لضمان مستوى قيادى وفنى متميز والكشف الدورى المفاجئ على كل العاملين إلى جانب الكشف الدورى الذى تقوم به الهيئه لضمان عدم وجود أى شخص يتناول أى نوع من المخدرات داخل الهيئة، مشيرا إلى تطبيق عقوبة صارمة على اى شخص يثبت تناوله ذلك.

كما تم استعرض الموقف التنفيذى الخاص بخطة غلق كل الفتحات الموجودة فى أسوار حاليا السكة الحديد وإقامة أسوار على جانبى السكة فى الأماكن التى توجد بها تجمعات سكنية وكذا الموقف التنفيذى لخطة تطوير الأرصفه التى قد تؤثر على سلامة الجماهير فى عدد من المحطات، كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات ودعوة المستثمرين للمشاركه فى هذه الشركات لتحقيق انطلاقة كبيرة لها فى مجال نقل البضائع والصيانة الخاصة بالوحدات المتحركة بالسكة الحديد.



وكذلك تم مناقشة دراسة إدخال القطاع الخاص مجال إدارة عربات النوم و اعمال النظافه فى السكة الحديد إلى جانب شركتى "الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية -السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإدارى" للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير على عدد من الموضوعات الهامة وهى:

- وجود جرارات وعربات ونظم إشارات وورش على أعلى مستوى، واستكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى.

- تولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية.

- التطبيق الصارم للوائح المكافآت والجزاءات.

- إرساء وترسيخ مبادئ أساسية فى العمل والثواب والعقاب والحوافز لمن يعمل وينتج، والأرباح لمن يكسب فقط.

- ضرورة العمل بروح الفريق، والمعاملة الحسنة للراكب، والعمل على راحته، وتوزيع الحوافز بلجنة من العاملين، ولجان المشتريات بلجنة من الحرفيين والعاملين والمهندسين المتخصصين.

- ضرورة المحافظة على ما تملكه السكة الحديد من معدات والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفاءتها وصيانتها.

- التفتيش الدقيق فى الورش المتخصصة للقطارات قبل خروجها للرحلات والاهتمام باسلوب واسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة.

- العامل والمهندس المصرى وخاصة فى السكة الحديد ذكى وماهر ولاينقصه الطموح ولديه القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ولكن ينقصه العمل فى نظام منضبط وصارم.

- قائدو القطارات قريبا من المهندسين مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدى القطارات الحاليين وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم فهم عماد السكة الحديد.