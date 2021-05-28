فيديو.. صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة

جدة - نرمين السيد - وكلف وزير الأوقاف الشيخ يسرى عزام، بإلقاء خطبة الجمعة اليوم من منبر مسجد مؤيد شيخ بالقاهرة، وأذيعت الخطبة بالتليفزيون المصرى وعدد من القنوات الفضائية.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضارى والتاريخى جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث فى جميع المجالات.
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