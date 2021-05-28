النائب أحمد فتحى: زيارة الرئيس السيسى إلى جيبوتى تاريخية

وأضاف فتحى، خلال بيان له اليوم، أن هذه الزيارة تكشف المجهود المضنى المبذول من القيادة السياسية فى تنشيط العلاقات الخارجية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الأمنى والعسكرى والاقتصادى، يعكس خصوصية العلاقة مع جيبوتى، لا سيما وأن مصر قدمت العديد من المساعدات لها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن جيبوتى تدعم أمن مصر المائى، فى قضية سد النهضة، وستعمل فى كل ما يأتى فى مصلحة القاهرة، ولن تقبل بأى شكل وقوع ضرر على الشعب المصرى فى قضية مهمة وحيوية، لأن جيبوتى تعتبر أمن القاهرة من أمنها القومى.
وأشار النائب أحمد فتحى، إلى أن أهم معطيات زيارة الرئيس السيسى إلى جيبوتى هى الطبيعة الجغرافية لها، فهى شديدة الأهمية وتعتبر إحدى الدول الرئيسية فى منطقة القرن الإفريقى.
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