صور.. افتتاح 9 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 20 مليون و320 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشاد محافظ البحيرة فى بيان اليوم الجمعة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.



وأشار إلى أنه تم خلال عامين بناء وإفتتاح أكثر من 230 مسجدا تجاوزت تكلفتها 400 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام، بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد جديدة أخرى بمراكز "كوم حمادة - الدلنجات - إيتاى البارود - دمنهور" بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون و320 ألف جنية وهى:

* مسجد الوسطانى بكفر دمتيوة بكوم حمادة والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 707 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين و242 ألف جنيه.

* مسجد إبراهيم الفرحانى بقرية البستان بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 499 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و994 ألف جنيه.

* مسجد أبو زريق بقرية أبو زريق بإيتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 475 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

* مسجد الرحمن بمدخل قرية حافظ بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 370 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و220 ألف جنيه.

* مسجد الزهراء بقرية رمسيس بإيتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 264 م2 بتكلفة إجمالية مليون و582 ألف جنيه.

* مسجد مسعود سعد بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 180 م2 بتكلفة إجمالية مليون و80 ألف جنيه.

* مسجد المصطفى بقرية أبيا الحمرا بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 167 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

* مسجد عزبة رجب بقرية طيبة بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

* مسجد الأبعادية الكبير بقرية الأبعادية بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف "صيانة وترميم" على مساحة 656 م2 بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه.



وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "دروس عظيمة من يوم أُحد" أن يوم أُحد من الأيام العظيمة فى تاريخ المسلمين وهو ملئ بالدروس والعبر ومنها أهمية طاعة القائد وخطورة الخروج على المهام المحددة منه وتمحيص أهل الثبات وإصطفاء أهل الشهادة والإيمان بالحق والإستعداد للتضحية فى سبيله.

وقد أكد محافظ البحيرة أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كل الإجراءات الإحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الإجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم وإستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.