إنفوجراف- افتتاحات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار الاتفاق الفرعى بين الحكومتين المصرية والكندية، للمساهمة بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندى على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، الذى يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الفرعى بين الحكومتين المصرية، والكندية، للمساهمة بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و500 ألف دولار كندى على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى الوجه القبلى بمصر، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية.



كما تضمنت القرارات أيضا، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الأقصر بشأن التصرف بنظام البيع فى قطعة أرض بناحية الوابورات ـ بمركز أرمنت، لصالح البنك الأهلى المصرى، لإقامة مقر للبنك عليها، بهدف توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وكذلك الموافقة على طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض غرب قرية الكروان المطلة على شارع الشهيد عاطف السادات، بمدينة بورسعيد، لصالح شركة نيو بلان للتطوير العقارى لاستغلالها واستثمارها فى أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية لمدة 20 عاماً، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفورى "85%" لدعم الصادرات حتى يوم 28 أبريل 2021، وذلك فى ظل سعى الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثمارى وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 26 أبريل 2021، لـ28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.



وشملت القرارات أيضا، موافقته على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، فضلا عن الموافقة على التصريح لوزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة واستصلاح الأراضى بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولى، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع رئيس المجلس التنفيذى لشركة "دى إم جى مورى" الألمانى، لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، وسبل نقل الخبرات والتكنولوجيا الألمانية وتوطين الصناعات الحديثة فى مصر، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسؤولى الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن اجتماع مع وزير الموارد المائية والرى، ووكيل الوزارة، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن خطة العام المالى 2020/2021، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل وزارتى الكهرباء، والبترول، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها فى إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.



وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماع لاستكمال استعراض تصورات تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى مكتبين استشاريين، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب الوزير؛ لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مثل المشروع القومى للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توصيل المرافق للأراضى الصناعية، خاصة بالمناطق ذات الأولوية، فى إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، واجتماع مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، والاطمئنان على سير الدراسة واستعداد الجامعات والمعاهد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، فضلا عن اجتماع مع وزير المالية لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التى أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وكذا المشروعات المستقبلية.



كما شملت الاجتماعات أيضا، ترأس الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل تعزيز مكانة مصر ودورها إقليميا ودوليا، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن اجتماع بشأن استعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تمهيدا لإعلانه، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ومساعد وزير المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إحياء وتطوير مناطق القاهرة التاريخية، إذ أشار إلى أنه تم توفير 2 مليار جنيه بصورة مبدئية لهذه المشروعات، مشددا على أهمية سرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية التنفيذية، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الغربية، والرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واستشارى التطوير، وكذلك اجتماع مع وزيرة البيئة لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل المخلفات، والمحميات، والتغيرات المناخية، وذلك بحضور رئيس جهاز إدارة المخلفات.



كما عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، إذ أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير مدينتى شرم الشيخ والغردقة استعدادا لعودة السياحة، وتمت الموافقة على توفير التمويل تباعا لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات التى تحتاجها الغردقة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، بجانب اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، حيث أشار إلى استمرار الحكومة فى العمل على رفع كفاءة المدينة ضمن التكليف الرئاسى برفع جاهزيتها لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها، والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب محافظ جنوب سيناء.

كما اجتمع مع وزيرة التعاون الدولى لمتابعة أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والشراكات الدولية الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز الجهود التنموية الوطنية فى مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى اجتماع مع وفد شركة "تيسين كروب " الألمانية الصناعية، بمشاركة الرئيس التنفيذى للشركة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث وافق على السير فى إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس قسم الأسمدة والميثانول بالشركة، ورئيس قسم أعمال الهيدروجين الأخضر، ورئيس "تيسين كروب " مصر، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير منطقة وسط البلد، وميدان وجراج الأوبرا وحديقة الأزبكية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة الأنفاق، ورئيس جهاز التنسيق الحضارى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وحول الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، فقد شهد مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "دى إم جى مورى" الألمانية، لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلى المبرمج CNC فى مصر، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، كما تم استعراض تقرير بشأن ما نشرته مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، إذ أكدت أن مصر تشهد طفرة إعمار ضخمة فى القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذى يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة، فى حين افتتح مع وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ القليوبية، والرئيس التنفيذى لمجموعة "العربي"، المجمع الصناعى لمجموعة "العربى" بمدينة قليوب، والمتخصص فى إنتاج أجهزة الطهى، إذ أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا فى مسيرة النهضة التنموية الحالية تحت قيادة الرئيس السيسى.

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى المصرى، بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى، وكذلك تم استعراض تقرير من وزيرة التجارة والصناعة حول موقف الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، إذ أكد أهمية مضاعفة الجهود للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، ولاسيما فى دول القارة الأفريقية.

أما اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فأظهر التقرير، لقاءه مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الهيئة مثل تنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية من 11-14 يونيو 2021 بشرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة إفريقية.