جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان إلى مقابر أسرة الفقيد بمسقط رأسه فى محافظة المنيا. وتدرج مدكور فى عدد من الوظائف الأكاديمية بعدد من الجامعات المصرية والعربية، كما عمل كمستشار سابق لسفارة خادم الحرمين الشريفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مرعى مدكور العميد السابق لإعلام 6 أكتوبر متأثرا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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