وزراء سابقين ورجال أعمال يؤدون صلاة الجنازة على الراحل أحمد بهجت

أدى المئات صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، بعد صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، وكان من بينهم المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، عبير عصام عضو مجلس إدارة الجمعية، الفنان رشوان توفيق، الإعلامي الرياضي محمد عباس، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وعدد كبير من قيادات والعاملين بمجموعة بهجت.



وتلقى العزاء في الراحل أحمد بهجت فتوح نجله عمر، وطالبت أسرة الراحل أن يقتصر الدفن على أسرته، على أن يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.



وكان رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح توفى يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



الدكتورأحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.







أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.

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