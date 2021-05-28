انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة السوبر الأفريقي والقنوات المجانية الناقلة للمبارة وموقف قنوات الكأس من نقل مباراة الأهلي ونهضة بركان مجاناً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت قنوات الكأس القطرية اليوم بحسم موقفها من نقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي مجاناً، والتي سوف تقام في تمام الساعة 6 مساء اليوم الجمعة باستاد جاسم بن حمد على الأرض القطرية.

مباراة السوبر الأفريقي والقنوات المجانية الناقلة للمبارة

وقامت مجموعة قنوات الكاس القطرية بنشر تدوينة لها عبر موقعها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مؤكدةً أن مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي سوف يتم نقلها عبر القناه المشفرة، ولم تقم بتسمية المعلق على المباراة.

وفي سياق متصل فسوف يتم نقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونضة بركان الساعة السادسة مساء اليوم، وأعلنت قناتي RTS2 وRTB بنقل المباراة مجاناً عبر القمر يوتل سات، وقناة RTS2 هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي يوتل سات وهي قناه سنغالية، ويمكن استقبالها عبر تردد 11900 أفقي ومعد تركيز 27500 وقمر يوتل سات 9 شرق.

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كما يمكن اتباع التعليمات التالية والموجودة بالفيديو التالي لضبط قناة RTB والإستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي ونهضة بركان.