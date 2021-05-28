/632795/تراجع-أسعار-الذهب-اليوم-الجمعة-عيار-21-يسجل-814-جنيها

انخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 28 مايو 2021 جنيهين فقط، وذلك بسبب تراجع سعر الذهب عالميًا إلى مستوى 1892 دولار مقابل 1900 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 698 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 814 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 931 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6512 جنيها.

أونصة الذهب 1892 دولارا.

أسعار الذهب العالمي

كانت أسعار الذهب العالمي تخطت المستوى النفسى العام عند 1900 دولار للأوقية بدعم تراجع الدولار وتنامى المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإدارى فى إس.بي.آى أست مانجمنت: "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء فى الوقت الحالي، إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

أسعار النفط العالمي

بينما سجلت أسعار النفط اليوم 69.31 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66.87دولار للبرميل.

ارتفاعا نتيجة بيانات اقتصادية أمريكية

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا نتيجة بيانات اقتصادية أمريكية قوية ووجود توقعات بانتعاش الطلب العالمى على النفط الربع الثالث من العام الجاري.

ختام جلسات التداول

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت خسائر أسبوعية هى الأولى لها فى أربعة أسابيع بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية.

حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الأمريكى بنسبة 2.7%.