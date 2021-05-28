/632796/قناة-مفتوحة-على-النايل-سات-تنقل-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي
يخوض الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في التتويج بالبطولة السابعة والغائبة عن النادي الأحمر منذ 7 سنوات أيضا وذلك على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي.
وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي و نهضة بركان المغربي في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة، وفي ذلك السياق نستعرض تردد قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي.
قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي
أعلنت قناة الكأس عن نقل مباراة الأهلي و نهضة بركان في السوبر الإفريقي عبر التردد المفتوح للقناة على النايل سات والتي يمكنك إستقبالها كالتالي:
التردد : 19119
القمر الصناعي : النايل سات.
معدّل استقطاب:عمودي.
معدّل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ : ¾
ويضم التردد اربعة قنوات وهي : Al Kass 1HD
Al Kass 2HD
Al Kass 3HD
Al Kass 4HD
تردد قناة الكأس المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي ونهضة بركان
التردد : 12418
معدل الترميز: 27500
معدّل استقطاب : أفقي
معامل تصحيح الخطأ ¾
تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي
ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.
خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.
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