/632796/قناة-مفتوحة-على-النايل-سات-تنقل-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

يخوض الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في التتويج بالبطولة السابعة والغائبة عن النادي الأحمر منذ 7 سنوات أيضا وذلك على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي و نهضة بركان المغربي في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة، وفي ذلك السياق نستعرض تردد قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

أعلنت قناة الكأس عن نقل مباراة الأهلي و نهضة بركان في السوبر الإفريقي عبر التردد المفتوح للقناة على النايل سات والتي يمكنك إستقبالها كالتالي:

التردد : 19119

القمر الصناعي : النايل سات.

معدّل استقطاب:عمودي.

معدّل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : ¾

ويضم التردد اربعة قنوات وهي : Al Kass 1HD

Al Kass 2HD

Al Kass 3HD

Al Kass 4HD

تردد قناة الكأس المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي ونهضة بركان

التردد : 12418

معدل الترميز: 27500

معدّل استقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.