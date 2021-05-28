/632798/ساسي-والجزيري-ومعلول-في-القائمة-النهائية-لمنتخب-تونس

استدعى الجهاز الفني لمنتخب تونس، الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام لمعسكر نسور قرطاج خلال الفترة من 29 مايو حتى 15 يونيو، بعدما التأهل رسميا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام بالكاميرون بالإضافة للاعب على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي أمام منتخبات الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي. ساسي والجزيري ومعلول في القائمة النهائية لمنتخب تونس وكان المنتخب التونسي قد أرسل للزمالك بشكل مبدئي لضم الثلاثي فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي إلى معسكر المنتخب التونسي، قبل أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية التي شهدت ضم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري ، وعلى معلول من النادي الأهلي. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

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